Кириленко сообщил, что Россия и Австралия будут бороться за проведение женского чемпионата мира-2020

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко на полях форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде сообщил, что Австралия будет конкурентом России в борьбе за проведение женского чемпионата мира в 2022 году.

— На сегодня на чемпионат претендуют две страны — Россия и Австралия, — цитирует Кириленко ТАСС. — Конечно, борьба будет сложной, нам надо будет показать и рассказать о нашем видении проведения турнира, в каком формате он пройдет, о партнерах, о внимании со стороны государства. Чемпионат мира должен нести максимальную пользу для всего мирового движения. Шансы на успех? Думаю, 50 на 50. Наша задача — доказать, почему мы достойны провести турнир.

В случае победы российской заявки турнир пройдет в Екатеринбурге.