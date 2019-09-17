Сергей Елевич: «Из двух десятков игроков тренеру сборной нужно сделать хорошую команду. Это полный абсурд!»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич поделился мнением о комплектации национальной команды.

— Здесь хотелось бы сказать о том, какой мизер у нас команд и российских игроков в чемпионате Единой лиги ВТБ, — цитирует News.ru Елевича. — Давайте посчитаем: девять российских клубов, составы которых на 60% укомплектованы иностранцами. Значит, на всю лигу остаётся примерно 50 российских игроков. Из них 25-30 тех, кто уже по возрасту закончил карьеру в национальной команде. И что получается: из двух десятков игроков тренеру сборной нужно сделать хорошую команду. Это полный абсурд! Поэтому мы всегда на крупных турнирах будем попадать в зону турбулентности, если не займёмся решением задачи подготовки качественного резерва для сборной страны.