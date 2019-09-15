Сборная Испании выиграла чемпионат мира-2019. В финале разгромлена Аргентина
15 сентября 2019, 16:57
В финале мужского чемпионата мира-2019 встретились сборные Испании и Аргентины. Победу со счетом 95:75 одержали испанцы.
Сборная Испании во второй раз в своей истории выиграла мировое первенство. Впервые ей удалось сделать это в 2006 году.
Аргентина в третий раз играла в финале. В 1950-м году он выиграла первый чемпионат мира в истории, а в 2002-м получила серебро.
Баскетбол
Чемпионат мира. Мужчины
Финал
Аргентина — Испания — 75:95 (14:23, 17:20, 16:23, 28:29)
15 сентября.
Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей
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