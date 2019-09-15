Сборная Испании выиграла чемпионат мира-2019. В финале разгромлена Аргентина

В финале мужского чемпионата мира-2019 встретились сборные Испании и Аргентины. Победу со счетом 95:75 одержали испанцы.

Сборная Испании во второй раз в своей истории выиграла мировое первенство. Впервые ей удалось сделать это в 2006 году.

Аргентина в третий раз играла в финале. В 1950-м году он выиграла первый чемпионат мира в истории, а в 2002-м получила серебро.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

Финал

Аргентина — Испания — 75:95 (14:23, 17:20, 16:23, 28:29)

15 сентября.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей