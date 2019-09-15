Защитник Рики Рубио был признан самым ценным игроком чемпионата мира, который завершился в Китае. В составе сборной Испании он завоевал золото мирового первенства.

Рубио также вошел в символическую пятерку турнира. Кроме него в нее попали: Богдан Богданович (Сербия), Эван Фурнье (Франция), Марк Газоль (Испания) и Луис Скола (Аргентина).

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