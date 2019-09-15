Рики Рубио — MVP чемпионата мира-2019
15 сентября 2019, 17:32
Защитник Рики Рубио был признан самым ценным игроком чемпионата мира, который завершился в Китае. В составе сборной Испании он завоевал золото мирового первенства.
Рубио также вошел в символическую пятерку турнира. Кроме него в нее попали: Богдан Богданович (Сербия), Эван Фурнье (Франция), Марк Газоль (Испания) и Луис Скола (Аргентина).
With you, the FIBA Basketball World Cup 2019 All-Star 5!— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019
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Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей