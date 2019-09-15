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Бах поздравил Испанию с победой на чемпионате мира-2019

15 сентября 2019, 17:35
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Президент МОК Томас Бах поздравил сборную Испании с победой в финале мужского чемпионата мира-2019. Испанцы обыграли Аргентину со счетом 95:75.

- Поздравляем Испанию, достойных чемпионов мира, с завершением великолепного турнира, который вывел баскетбол на новый уровень, в Китае и во всем мире, — приводит IOC MEDIA слова Баха.

Сборная Испании во второй раз в своей истории выиграла мировое первенство. Впервые ей удалось сделать это в 2006 году.

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