Андрей Кириленко: «Не скажу, что испанцы доминировали на чемпионате мира»

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира, в котором сборная Испании победила команду Аргентины.

— Испания несколько лет подряд показывает стабильно высокий уровень и постоянно входит в топ-3 лучших команд мира и Европы, — цитируют «Известия» Кириленко. — Эстафета от поколения Пау Газоля, Кальдерона и Наварро перешла к Марку Газолю и Рубио. Эти двое тащили за собой команду. При этом не скажу, что испанцы доминировали в Китае. Это был самый непредсказуемый чемпионат мира из всех, которые я видел. Не было команды, которая была объективно сильнее всех. Кто мог ожидать, что Сербия не выйдет в полуфинал, кто ждал такого результата от Чехии и Польши. А как хороша была Австралия. Если переиграть этот турнир, то его могла выиграть Франция, Сербия, Австралия или США. Еще отмечу, что в топ-12 попали всего три сборные не из Европы: Австралия, Аргентина, США. Это показатель силы европейского баскетбола.

У Аргентины нет ни одного представителя NBA. Да, у них есть ветеран Скола и великолепный разыгрывающий Кампаццо, который провел весь турнир на суперуровне. Но самое главное то, что они показывали очень командный баскетбол, буквально разбирали своего соперника по косточкам. К сожалению для Аргентины, у них совсем не получилась игра в финале. Видимо, усталость всё же дала о себе знать.

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