Александр Церковный: «В «Зените» рады, что у нас в команде теперь бронзовый призер чемпионата мира»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, как в команде отнеслись к тому, что новичок питерского клуба Эндрю Альбиси стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной Франции.

— Безусловно, мы рады, что у нас в команде теперь бронзовый призер чемпионата мира, — цитируют «Известия» Церковного. — Но не менее важно то, что наш разыгрывающий наконец-то присоединится к команде, — ведь до старта сезона осталось всего две недели. В силу ряда причин в сборной Эндрю, наверное, даже наполовину не раскрыл свой потенциал. Уверен, что в сезоне мы увидим совсем другого Альбиси.

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