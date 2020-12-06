«Зенит» дома обыграл УНИКС

«Зенит» победил УНИКС (81:64) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе хозяев самым результативным стал Матеуш Понитка — 23 очка. У гостей лучшим снайпером стал Джордан Теодор — 11 очков.

«Зенит» занимает первое место. УНИКС на шестой позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 81:64 (8:21, 24:19, 27:15, 22:9)

6 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».