«Зенит» дома обыграл УНИКС
6 декабря 2020, 20:24
«Зенит» победил УНИКС (81:64) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В составе хозяев самым результативным стал Матеуш Понитка — 23 очка. У гостей лучшим снайпером стал Джордан Теодор — 11 очков.
«Зенит» занимает первое место. УНИКС на шестой позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 81:64 (8:21, 24:19, 27:15, 22:9)
6 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
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