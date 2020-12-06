«Зелена-Гура» разгромила «Енисей» на выезде
6 декабря 2020, 14:58
«Зелена-Гура» крупно обыграла «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:73.
Для команды из Красноярска это поражение стало шестым в семи матчах сезона-2020/21. Польский клуб одержал третью победу в сезоне при пяти поражениях.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Зелена-Гура» — 73:94 (10:27, 27:20, 21:23, 15:24)
6 декабря. Красноярск. «Арена-Север».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю