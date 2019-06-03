Защитник "Химок" Янис Тимма пропустит финальную серию Единой лиги ВТБ

Латвийский игрок "Химок" Янис Тимма не сможет принять участие в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА из-за перелома большого пальца на правой ноге. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Игрок получил травму в матче полуфинальной серии против УНИКСа.

"Химки" в третий раз подряд вышли в финал Единой лиги ВТБ, где их соперником станет чемпион Евролиги ЦСКА. Матчи финальной серии, которая играется до трех побед одной из команд, пройдут 5, 7 и 10 июня, а также при необходимости 12 и 15 июня.