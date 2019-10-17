Виктор Кейру: «С приходом Джеймса у ЦСКА поменялся рисунок игры»

Экс-защитник сборной России Виктор Кейру отметил, что с приходом Майка Джеймса у ЦСКА поменялся рисунок игры. Также он добавил, что «Химки» зависят от Алексея Шведа.

— Джеймс показывает зрелищный баскетбол, — цитируют «Известия» Кейру. — С его приходом у ЦСКА поменялся рисунок игры, он стал большой частью команды после ухода Де Коло, Родригеса и Хиггинса. При этом армейцы подстраховались, и если игра не пойдет у Джеймса, то у них есть игроки способные его подменить. Это и Хиллиард, и Хэкетт, у которого заметно увеличилась атакующая роль в новом сезоне, и, естественно, Клайберн, который доказал свой высокий потенциал. «Химки» более зависимы от Шведа. Команда с ним и без него — это до сих пор два разных коллектива. Поэтому если у Алексея не пойдет игра, то у «Химок» могут быть проблемы.

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