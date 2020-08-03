Центровой Томас Робинсон покинет «Химки», сообщают «Известия». Желто-синие отказались от услуг 28-летнего американца после заключения контракта с Грегом Монро. Робинсон начал поиски нового клуба и рассчитывает подписать контракт с одним из участников Евролиги.

В Евролиге Робинсон провел 4 матча. В среднем за встречу он набирал 4,3 очка. Ранее он выступал за «Сакраменто», «Хьюстон», «Портленд», Филадельфию" и «Лейкерс».