Тарик Блэк назвал две причины, почему он выбрал «Зенит»

Новичок «Зенита» Тарик Блэк, отыгравший четыре сезона в НБА, рассказал о своем возвращении в Европу. С 2018 по 2020 год 29-летний американский форвард выступал за «Маккаби».

— Мы разговаривали с руководством клуба еще летом, но в тот момент я не был готов к возвращению в Европу, — сказал Блэк «Известиям». — Жена была беременна, нужно было остаться с ней. Два месяца назад у нас родилась дочь. Она немного подросла, и я стал задумываться о возвращении в большой баскетбол. У меня было несколько вариантов, но я выбрал «Зенит» по двум причинам. Во-первых, тренер и руководство выразили большую заинтересованность в моих услугах. Во-вторых, у этой команды большой потенциал. Считаю, что летом клуб из Санкт-Петербурга собрал состав, способный бороться за трофеи.

Я посмотрел ряд игр «Зенита», чтобы понять, в каком стиле играет команда при Хавьере Паскуале. Клуб показывает очень качественный баскетбол, который мне импонирует. Чувствуется, что все игроки в первую очередь играют на благо клуба, охотно делятся мячом, а не заморачиваются на личной статистике. Так что даже по экрану телевизора я понял, что в «Зените» семейная атмосфера.

Блэк стал игроком «Зенита» 14 января 2021 года. Американец подписал контракт с командой из Санкт-Петербурга до конца сезона-2020/21.