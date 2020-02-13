Швед рассказал, каково было играть против Коби Брайанта

Разыгрывающий «Химок» Алексей Швед стал гостем телепередачи «Вечерний Ургант». В интервью он рассказал о своем отношении к экс-баскетболисту НБА Коби Брайанту, который погиб 26 января в результате крушения вертолета.

— Я выходил на паркет против Коби, — сказал Швед. — Он был человек-легенда, все его значил. Он очень многое дал баскетболу и мог бы дать еще, если бы не произошла эта трагедия. Очень грустно было.

Конечно, против него всегда было тяжело играть. Он, во-первых, был очень трудолюбивый, один из немногих игроков, который добился всего трудом.

Я с уважением к нему относился на матчах, но на площадке нет друзей. Когда выходишь, играешь на максимуме. Тебе все равно, кто перед тобой стоит, ты должен играть против любого человека.