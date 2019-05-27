Защитник "Химок" Алексей Швед признан MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ-2018/19, информирует официальный сайт турнира.

В завершившемся регулярном чемпионате 30-летний швед стал лучшим во всей лиге по очкам (22,8), и показателю "плюс/минус" (+12,9), вторым по передачам (6,9) и четвертым по эффективности действий (19,5 балла).

Кроме того, Швед два раза по ходу сезона признавался MVP месяца – в октябре и марте.

"Химки" заняли третье место в регулярном сезоне, одержав 20 побед в 26 матчах. Результат команды со Шведом 14-1, без него 6-5.

– Рад получить приз самого ценного игрока сезона, – отметил Швед. – Благодарю всех болельщиков за поддержку! Сейчас мои все мысли сейчас сосредоточены на полуфинальной серии с УНИКСом. И для меня самое главное – достигнуть лучшего результата вместе с моей командой в Единой лиге ВТБ.