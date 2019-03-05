Римас Куртинайтис: "Проиграть ЦСКА было бы обидно"

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис после победы над ЦСКА (73:72 ОТ) в регулярном чемпионате Единой лиги порадовался успеху как команды, так и отдельных игроков, сказал, что трудности сплотили коллектив, рассказал об отношениях с Алексеем Шведом и о том, какое преимущество было у его команды перед армейцами.

- Прежде всего, хочу порадоваться победе, - сказал Куртинайтис. - У нас такой плотный график, что приходится играть каждую встречу как финал. Так совпало, что в Единой лиге мы подряд сыграли с тремя лучшими командами - "Локомотив", УНИКС, ЦСКА. Плюс сложные матчи в Евролиге, много выездов. Но самая большая проблема, что мы в прошлой игре потеряли двух игроков основы, Мики и Крокера. И определенные опасения перед матчем были. Но в жизни часто бывает - мы сплотились как команда, и отыграли, прежде всего, очень хорошо в защите. Остановить ЦСКА, забивающий в Евролиге по 100 очков, не так просто. В нападении, конечно, были проблемы - много сил отдали обороне, была не такая большая ротация. Но, думаю, наша победа была не случайна. За исключением первых минут, когда чувствовалось волнение, мы весь матч провели хорошо. Может, не полностью, но контролировали его, шли впереди. Было бы жаль уступить, считаю, мы выиграли заслуженно.



- Показалось, что ваш коллега Димитрис Итудис, как нам показалось, остался недоволен некоторыми решениями арбитров...



- Никогда не обсуждаю судейство. Если, например, ты не забиваешь 12 штрафных, как мы в этом матче, по такой игре, где одно очко может все решить, какие там могут быть ошибки судей? Такая же ситуация была и у ЦСКА. Не хочу говорить за соперника, но мы много промазали и с линии, и хороших бросков, которые обычно забиваем. Да, некоторые моменты мне бы хотелось, чтобы рефери решили в нашу пользу. Например, ситуация в конце, когда у соперника оставалось 0,3 секунды на бросок. Это уже даже не баскетбол, не матч ЦСКА - "Химки", а наука - есть расчеты американских ученых, что за 0,4 секунды человек не способен сделать ничего, кроме как коснуться мяча. Из-за этого я даже ходил к столику комиссара, говорил ему: "Это против науки!" Но засчитали и засчитали, как уж есть. Мы боролись, я пытался, чтобы команда не получила технических фолов в моментах, когда игроки не были согласны с какими-то свистками. Самое главное - не терять концентрацию, зачем эту энергию тратить на споры? Повторюсь, решения судей я не комментирую.



- Алексей Швед установил личное достижение в "Химках", набрав 37 очков, а также побил рекорд лиги, совершив 31 бросок. Но начало для него было не очень удачное.



- Да, мы с тренерами тоже обсуждали, что не помним ни одного игрока за последние лет 30, кто выбрасывал бы по три десятка бросков за матч. Конечно, мне бы хотелось, чтобы все было рациональнее, но мы знаем, что Леша такой игрок. Его не надо тормозить, что-то делать. Он сам принимает решения, и принимает хорошо. Я всю третью и четвертую четверти, когда ЦСКА быстро получал по четыре фола, гнал Шведа под кольцо, чтобы он обострял, заставлял соперника нарушать правила. Но он еще не набрал той формы, которая позволяет ему быть активным 35-40 минут. Хотя скажу, что на этот раз Алексей здорово отыграл в защите. Конечно, в нападении он пошел легким путем, но раз это принесло нам успех, победителей не судят. Со Шведом у нас хороший контакт, мы общаемся. Он большой игрок. Считается, что команда должна иметь человека, который приносит свою долу очков, даже независимо от процента. В этом матче Леша набрал 37 - и если бы он этого не сделал, не знаю, какие игроки бы компенсировали. Конечно, хорошо, когда ты попадаешь с хорошим процентом. Но Швед сделал свое дело, набирает форму.



- Как-то особенно настраивали команду на игру?



- Когда мы в 80-х играли за "Жальгирис" против ЦСКА, мой одноклубник Сергей Йовайша сказал: "На площадке не имеют значения имена на скамейке, мы играем 5 на 5". Я повторил эти слова перед матчем. У нас было девять бойцов. Рад, что получилась игра у Зайцева - потому что в графике матчи идут так плотно, и выходят такими напряженными, что некогда попробовать того же Зайцева или Губанова, который тоже сыграл отлично. Против ЦСКА мы сыграли с двойной энергией и отдачей, показали характер, не сломались в начале, когда было тяжело. Рад за ребят, нам нужна была эта победа. А то все проигрыши, хоть и немного. Как говорится, "а любовь стороною прошла". Но теперь и в наш дом пришел праздник. Нужно быть объективным - хоть игра с "Миланом" и была тяжелой, но мы провели ее на день раньше, чем ЦСКА. К тому же мы играли дома, а армейцы - на выезде. И на этот раз у нас было преимущество, а такие мелочи очень важны при игре равных команд. (Антон Бабошин)