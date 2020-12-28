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«Нижний Новгород» обыграл «Калев»

28 декабря 2020, 20:52

«Нижний Новгород» победил «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самыми результативными игроками встречи стали Иван Стребков и Маркус Кин (по 31 очку).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Калев» (Таллин) — 95:85 (24:17, 20:28, 27:14, 24:26)

Н: Стребков (31), Петрасек (19), Астапкович (16), Шеперд (11).

К: М. Кин (31), Кемп (17), Кауфманис (12), Нургер (10).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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