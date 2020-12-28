«Нижний Новгород» обыграл «Калев»

«Нижний Новгород» победил «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самыми результативными игроками встречи стали Иван Стребков и Маркус Кин (по 31 очку).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Калев» (Таллин) — 95:85 (24:17, 20:28, 27:14, 24:26)

Н: Стребков (31), Петрасек (19), Астапкович (16), Шеперд (11).

К: М. Кин (31), Кемп (17), Кауфманис (12), Нургер (10).