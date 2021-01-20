Михайловский и Джеймс лидируют в голосовании болельщиков Матча звезд Лиги ВТБ

В социальных сетях Единой лиги ВТБ продолжается голосование болельщиков на Матч звезд.

На данный момент самыми популярными баскетболистами у болельщиков являются Никита Михайловский из «Автодора» (1162 голоса) и Михаил Кулагин из «Енисея» (1062) в сборной «Звезд России», а Майк Джеймс из ЦСКА (978) и Адас Юшкявичюс из «ПАРМЫ» (914) лидируют в сборной «Звезд мира».

Напомним, что по итогам первого этапа голосования, который продлится до 25 января, Лига ВТБ опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 64 игроков — по 6 баскетболистов из российских команд (3 россиянина и 3 легионера) и по 3 баскетболиста из иностранных команд.

На втором этапе сформировать звездные команды будет предложено журналистам крупнейших российских и зарубежных СМИ. По итогам анкетирования журналистов лига опубликует окончательные списки участников Матча звезд.

Генеральный директор Лиги Илона Корстин:

— За голосованием болельщиков, которое стартовало неделю назад, следить очень интересно, — отметила генеральный директор лиги Илона Корстин. — Это своеобразный индекс популярности игроков лиги.

В сборной «Звезд России» есть новые имена — лидируют Никита Михайловский, проводящий свой лучший сезон за «Автодор», и Михаил Кулагин, сменивший ЦСКА на «Енисей». Болельщики по заслугам оценили игру этих россиян. Уверена, что еще наберет свои голоса Алексей Швед, который сейчас находится в хорошей форме.

В «Звездах мира» все достаточно объективно: Майк Джеймс из ЦСКА — один из лучших игроков нашего чемпионата, а Адас Юшкявичюс играет в Перми, где очень активные болельщики.

Напоминаю, что у всех любителей баскетбола есть еще пять дней, чтобы проголосовать за любимых игроков на Матч звезд Лиги ВТБ!