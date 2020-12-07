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Мальцев назначен ассистентом главного тренера «Химок», сын Куртинайтиса покидает клуб

7 декабря 2020, 16:58
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Ассистентом главного тренера «Химок» Римаса Куртинайтиса назначен российский специалист Андрей Мальцев. Об этом сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Мальцев на старте сезона возглавлял фарм-команду желто-синих «Химки-Подмосковье», а до этого 15 лет работал главным тренером дубля ЦСКА.

Команду покидают ассистенты Робертас Кунцайтис, Гедрюс Куртинайтис и Эвалдас Кандратавичюс. В тренерском штабе «Химок» продолжат работу Ауримас Ясиленис и тренер по физической подготовке Юре Дракслар.

«Химки» начали сезон с результатом 2-9 в Евролиге и показателем 3-5 в Единой лиге ВТБ. Перемены в тренерском штабе связаны с желанием поскорее преодолеть кризис.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/news/clubnews/2020/december/4598/

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