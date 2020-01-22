Лучшие баскетболисты Единой лиги. Выбор «СЭ» на Матч звезд

Пишущие о баскетболе авторы «Спорт-Экспресса» Антон Бабошин, Игорь Барышев, Евгений Белоусов и Иван Торопцев определили составы сборных звезд мира и России по версии издания на Матч звезд Единой лиги ВТБ.

Из 65 кандидатов, определенных в ходе первого этапа голосования болельщиками, журналисты совместно выбрали по 10 игроков (5 защитников и 5 форвардов/центровых). В каждой из команд могли войти максимально по два представителя одного клуба. Окончательный состав лига объявит после подсчета голосов от всех СМИ, участвующих в выборах.

Из двух десятков игроков максимальное количество голосов «СЭ» получили только пятеро. При этом трое из них оказались защитниками сборной мира — лидер ЦСКА Майк Джеймс, бомбардир УНИКСа Эррик Макколлум и литовец Адас Юшкевичус из «ПАРМЫ». Также единогласно в состав «Звезд России» попали лучший игрок «Химок» Алексей Швед и форвард ЦСКА Никита Курбанов.

Еще четверо игроков получили по три голоса из четырех возможных. У «Звезд России» это защитник «Локомотива-Кубани» Дмитрий Кулагин и игрок передней линии «ПАРМЫ» Артем Забелин. А у команды легионеров — снайпер «Енисея» Дэвион Берри и шведский форвард «Химок» Юнас Жеребко. Остальные 11 игроков получили свои места в жесткой конкуренции. Например, Джоэл Боломбой выиграл ее у одноклубника Андрея Воронцевича, лидер «Астаны» Душан Ристич — у форварда «Локо» Сэма Деккера, а восходящая звезда российского баскетбола Никита Михайловский — у прошлогоднего победителя конкурса данков Вячеслава Зайцева.

Напомним, что Матч звезд Единой лиги ВТБ состоится 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

Состав команд на Матч звезд. Версия «СЭ»

«Звезды мира»

Задняя линия: Дэвион Берри («Енисей»), Брэндон Браун («Нижний Новгород»), Майк Джеймс (ЦСКА), Эррик Макколлум (УНИКС), Адас Юшкевичус («ПАРМА»).

Передняя линия: Густаво Айон («Зенит»), Йонас Жеребко («Химки»), Джонни О'Брайант («Локомотив-Кубань»), Душан Ристич («Астана»), Янис Тимма («Химки»).

«Звезды России»

Задняя линия: Егор Бабурин («Нижний Новгород»), Максим Григорьев («ПАРМА»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Никита Михайловский («Автодор»), Алексей Швед («Химки»).

Передняя линия: Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин («ПАРМА»), Никита Курбанов (ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит»).