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«Локомотив» не сыграет на Кубке Невы из-за коронавируса

8 сентября 2020, 23:06
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«Локомотив» не сыграет на Кубке Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный сайт краснодарского клуба. Причиной стали случаи заражения коронавирусом в команде.

В связи с тем, что накануне вылета клуб получил первично положительные результаты теста на коронавирус у представителей команды, участие «Локо» в соревнованиях отменяется.

«Результаты отправлены для перепроверки в лабораторию Роспотребнадзора, -сказал начальник медицинской службы клуба Константин Шубин. — В четверг мы получим окончательные результаты. До этого времени тренировочный процесс приостановлен, все члены команды и тренерский штаб находятся на изоляции».

Проведение турнира запланировано на 10-11 сентября.

Дополнительная информация:

https://lokobasket.com/news/117637/

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