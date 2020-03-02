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Куфос — о «Зените»: «Они отлично играют на выезде. Мы не можем относиться к ним легкомысленно»

2 марта 2020, 23:33
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Центровой ЦСКА Коста Куфос прокомментировал предстоящую игру регулярного чемпионата против «Зенита». Матч состоится 3 марта в 20:00 (мск.)

— Они играют старательно, и мы не можем относиться к ним легкомысленно. Нужно оттолкнуться от защиты и показывать баскетбол ЦСКА. У них много классных игроков, от защитников до «больших», и они отлично играют на выезде, — приводит слова Косты Куфоса пресс-служба клуба.

На данный момент «ЦСКА» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги после 26 туров, «Зенит» замыкает таблицу регулярного чемпионата.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/?id=18566

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