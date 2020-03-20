«Калев» из-за коронавируса досрочно завершил сезон Лиги ВТБ

«Калев» досрочно завершил свое участие в сезоне Единой лиги ВТБ-2019/20, сообщает официальный сайт турнира. На данный момент в Эстонии из-за эпидемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение, отменены все спортивные и массовые мероприятия. Также досрочно завершен сезон в Латвийско-эстонской Лиге, где выступает «Калев». Один из сотрудников «Калева» заразился коронавирусом, после чего весь клуб ушел на двухнедельный карантин.

В регулярном сезоне Единой Лиге ВТБ «Калев» занимал 5 место с показателем 8 побед и 12 поражений.

— Это очень грустная новость для всех нас, но мы с пониманием относимся к решению «Калева», учитывая сложившиеся обстоятельства, — цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ гендиректора турнира Илону Корстин. — В это сложное время мы все должны оставаться солидарны и поддерживать друг друга. При этом Лига надеется возобновить сезон после 10 апреля. Большинство наших клубов продолжает тренироваться и поддерживать форму. Мы верим в то, что сможем продолжить играть в баскетбол и вернуться к нашей привычной жизни с учетом улучшения ситуации не только в России, но и во всем мире.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.

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