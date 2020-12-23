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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Источник: Грег Монро ведет переговоры о расторжении контракта с «Химками»

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Американский центровой Грег Монро в ближайшее время покинет «Химки». Стороны ведут переговоры о расторжении контракта, написал в Twitter инсайдер Эмилиано Карчиа.

30-летний Монро перешел в подмосковный клуб в межсезонье-2020. Его взяли на зарплату более 1 миллиона евро.

В матчах Евролиги американец набирает 10,3 очка и 6,0 подбора, в рамках Единой лиги ВТБ — 16,0 очка и 6,8 подбора.

Отметим, что центровой Грег Монро не полетел с «Химками» на ближайший матч Евролиги против испанской «Валенсии».

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