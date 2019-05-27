"Химки" разгромили УНИКС и вышли вперед в полуфинальной серии

"Химки" в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ разгромили УНИКС​ со счетом 91:64 и вышли вперед в серии (2-1).

​Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, который набрал 26 очков и сделал по 6 подборов и передач.

Четвертая игра серии пройдет в среду, 29 мая.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

Третий матч

"Химки" – УНИКС (Казань) – 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14)

Х: Швед (26 очков + 6 подборов + 6 передач), Тимма (15), Крокер (10), Зубков (10), Мики (10 + 9 подборов).

У: Макколлум (15), Морган (12).

Счет в серии: 2-1.