"Химки" разгромили УНИКС и вышли вперед в полуфинальной серии

"Химки" в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ разгромили УНИКС со счетом 91:64 и вышли вперед в серии (2-1).
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, который набрал 26 очков и сделал по 6 подборов и передач.
Четвертая игра серии пройдет в среду, 29 мая.
Единая лига ВТБ
1/2 финала
Третий матч
"Химки" – УНИКС (Казань) – 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14)
Х: Швед (26 очков + 6 подборов + 6 передач), Тимма (15), Крокер (10), Зубков (10), Мики (10 + 9 подборов).
У: Макколлум (15), Морган (12).
Счет в серии: 2-1.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2018-2019/
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