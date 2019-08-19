Густаво Айон объяснил, почему выбрал «Зенит»

Новичок «Зенита» Густаво Айон в ближайшее время присоединится к команде. 34-летний мексиканец вылетел в Россию из Мехико, сообщает Cancha Latina.

«Меня ждет новый вызов, которого я жду с нетерпением. Но уверен, что все будет хорошо. В Сакнт-Петербурге подобралось отличная команда с хорошим тренером, — сказал Айон.

Не буду скрывать, что хотел играть в НБА. Но конкретного предложения так и не получил. А из Европы первым обратился именно «Зенит». И я благодарен команде, за проявленный интерес».