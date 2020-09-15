Главный тренер сборной России Базаревич, считает, что новый сезон будет странным

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич считает, что из-за пандемии коронавируса в следующем сезоне будет много сюрпризов.

— Сезон будет странный, — отметил Базаревич «Известиям». — К сожалению, вся эта история с распространением коронавирусной инфекции не закончилась, и, мне кажется, нас ждут всякие сюрпризы. Многое будет зависеть от случайных вещей. Кто-то из игроков заболеет, команда не сможет отправиться на выезд и т. д.

Насчет травм — это очень актуальная тема. Так долго находиться вне игрового ритма — очень-очень тяжело. Поэтому не исключаю, что в первых официальных матчах может быть все что угодно. Для клубов это проблема. Сборная все-таки собирается в конце ноября, думаю, что к тому времени все ребята уже наберут необходимые кондиции.