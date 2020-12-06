Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб вернет деньги болельщикам за матч с УНИКСом

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал «СЭ» решение правительства Санкт-Петербурга провести домашний матч сине-бело-голубых с казанским УНИКСОМ без зрителей.

Об этом стало известно менее чем за шесть часов до начала игры регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

— Связано ли это решение с тем, что в Санкт-Петербурге до этого закрыли доступ к другим спортивным мероприятиям?

— Думаю, что это связано в первую очередь не с закрытием доступа к другим спортивным мероприятиям, а с принимаемым комплексом мер в связи с общей эпидемиологической ситуацией в городе.

— Перед началом продаж абонементов клуб заверял, что вернет все деньги за отмененные игры. Как будет с этим матчем, запрет на который для болельщиков был озвучен в день самой игры?

— Безусловно, что всем купившим билеты, а также владельцам абонементов будет произведен возврат. Мы четко понимали все риски и ни в коем случае не позволили бы себе нарушить данные обещания. (Тимур Ганеев)