Форвард «Зенита» Зубков подарил жене на день рождения Porsche за 15 миллионов рублей
25 марта 2020, 08:50
Форвард «Зенита» Андрей Зубков поздравил жену Марию с днем рождения.
Баскетболист подарил супруге автомобиль Porsche стоимостью примерно 15 млн рублей.
— С днем рождения меня! — написала Зубкова в Instagram. — Любимый мой, спасибо за нереальный подарок и за то, что каждый день делаешь меня счастливой! Люблю тебя, моя жизнь.
Пара недавно сыграла свадьбу. До это Мария была 16 лет замужем за солистом группы Иванушки International Андреем Григорьевым-Апполоновым.