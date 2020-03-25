Форвард «Зенита» Зубков подарил жене на день рождения Porsche за 15 миллионов рублей

Форвард «Зенита» Андрей Зубков поздравил жену Марию с днем рождения.

Баскетболист подарил супруге автомобиль Porsche стоимостью примерно 15 млн рублей.

— С днем рождения меня! — написала Зубкова в Instagram. — Любимый мой, спасибо за нереальный подарок и за то, что каждый день делаешь меня счастливой! Люблю тебя, моя жизнь.

Пара недавно сыграла свадьбу. До это Мария была 16 лет замужем за солистом группы Иванушки International Андреем Григорьевым-Апполоновым.