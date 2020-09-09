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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Еще один клуб снялся с Кубка Невы: у игроков УНИКСа — подозрение на коронавирус

9 сентября 2020, 17:09

УНИКС не сможет принять участие в предсезонном турнире Кубок Невы. Как сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ, в день вылета клуб получил первично положительные результаты теста на Covid-19 у нескольких игроков команды.

Накануне с турнира по той же причине вынужден был сняться «Локомотив». Его заменил «Автодор».

Помимо клуба из Саратова, в турнире примут участие «Зенит» и ЦСКА. Заменит ли кто-то УНИКС, пока неизвестно.

Кубок Невы должен пройти с 10 по 11 сентября в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/VTBUL/status/1303694311360532485

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