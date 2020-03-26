ЦСКА разрешил американским игрокам вернуться на родину

Американские баскетболисты ЦСКА получили разрешение от клуба вернуться в США, сообщает РИА «Новости».

Сезон Единой лиги ВТБ-2019/20 досрочно завершен. Сезон Евролиги на данный момент остановлен до 11 апреля. Ранее в четверг правительство РФ поручило прекратить авиасообщение с зарубежными странами с 27 марта, не считая возвращения в Россию ее граждан, из-за пандемии коронавируса. Таким образом, иностранным гражданам, если они желают вернуться на родину, нужно покинуть Россию до пятницы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 488 091 человек. Умерших — 22 058, выздоровевших — 117 605. В России на данный момент 840 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.