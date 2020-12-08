ЦСКА разгромил «Зелену-Гуру»

ЦСКА одержал крупную победу в матче регулярного чемпионате Единой лиги ВТБ против «Зелены-Гуры». Московский клуб разгромил соперника с разницей в 32 очка.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Зелена-Гура» — 105:73 (31:18, 23:24, 24:14, 27:17)

8 декабря. Москва. «УСК ЦСКА».