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ЦСКА разгромил «Зелену-Гуру»

8 декабря 2020, 21:31
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ЦСКА одержал крупную победу в матче регулярного чемпионате Единой лиги ВТБ против «Зелены-Гуры». Московский клуб разгромил соперника с разницей в 32 очка.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Зелена-Гура» — 105:73 (31:18, 23:24, 24:14, 27:17)

8 декабря. Москва. «УСК ЦСКА».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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