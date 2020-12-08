ЦСКА разгромил «Зелену-Гуру»
8 декабря 2020, 21:31
ЦСКА одержал крупную победу в матче регулярного чемпионате Единой лиги ВТБ против «Зелены-Гуры». Московский клуб разгромил соперника с разницей в 32 очка.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Зелена-Гура» — 105:73 (31:18, 23:24, 24:14, 27:17)
8 декабря. Москва. «УСК ЦСКА».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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