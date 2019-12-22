ЦСКА обыграл «Калев» в матче Единой лиги ВТБ, Хэккет набрал 13 очков

«Калев» проиграл ЦСКА (50:91) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Таллине (Эстония).

В составе армейцев 13 очков набрал Дэниел Хэккет, у Джоэла Боломбоя — 12.

ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Калев» находится на шестой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — ЦСКА (Москва) — 50:91 (10:31, 16:20, 14:23, 10:17)

22 декабря. Таллин. «Saku Suurhall».

«К»: Виналес (14), Китсинг (8).

Ц: Хэккет (13), Боломбой (12), Воронцевич (10+5).