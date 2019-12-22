ЦСКА обыграл «Калев» в матче Единой лиги ВТБ, Хэккет набрал 13 очков
22 декабря 2019, 19:35
«Калев» проиграл ЦСКА (50:91) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Таллине (Эстония).
В составе армейцев 13 очков набрал Дэниел Хэккет, у Джоэла Боломбоя — 12.
ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Калев» находится на шестой строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Калев» (Таллин) — ЦСКА (Москва) — 50:91 (10:31, 16:20, 14:23, 10:17)
22 декабря. Таллин. «Saku Suurhall».
«К»: Виналес (14), Китсинг (8).
Ц: Хэккет (13), Боломбой (12), Воронцевич (10+5).
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