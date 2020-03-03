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Центровой «Химок» Букер — самый ценный игрок февраля в Лиге ВТБ

3 марта 2020, 14:35

Центровой «Химок» Девин Букер признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в феврале, сообщает официальный сайт турнира.

— Для меня награда MVP месяца стала настоящей неожиданностью, — цитирует сайт Лиги ВТБ Букера. — Но это, бесспорно, большая честь для меня. Я всегда нацелен на командный результат, и все мои партнеры внесли свой вклад и заслужили также эту награду.

В феврале «Химки» одержали 3 победы в 3 матчах (над УНИКСом, «Нижним Новгородом» и «Астаной»), подмосковная команда возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата с показателем 17-1. В минувшем месяце Букер набирал 23,7 очка, 6,7 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру при 75 процентах попаданий с игры и показателем эффективности в 25,7 балла.

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