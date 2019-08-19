«Автодор» подписал контракт с бывшим форвардом УНИКСа

«Автодор» подписал контракт с форвардом Орландо Джонсоном. Соглашение с 30-летним американцем рассчитано на сезон, сообщает официальный сайт саратовской команды.

В сезоне-2016/17 баскетболист выступал за УНИКС, который тогда возглавлял нынешний главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин. У Джонсона также есть опыт выступления в НБА, где он поиграл за «Индиану», «Сакраменто», «Финикс» и «Нью-Орлеан».

«Джонсон — серьезное усиление. Это опытный и атлетичный баскетболист, обладающий психологией победителя. Способен выступать на трех позициях, любит и умеет играть в контакте. Хорошо знаю его характер, игровые и человеческие качества. Важно, что, помимо индивидуальной эффективности, Орландо является по-настоящему командным игроком и делает все ради победы», — отметил Пашутин.