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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Астана» победила «Цмоки-Минск»

13:58
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«Астана» на своем паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победила «Цмоки-Минск» (91:89).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» (Нур-Султан) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 91:89 (28:17, 23:21, 23:29, 17:22)

А: Дж. Хилл (23), Ристич (20 + 13 подборов), М. Хилл (15), Кларк (14 + 8 подборов + 8 передач).

Ц: Лоури (20 + 8 передач), Барнетт (15), Лютыч (14), Гаврилович (13), Салаш (13 + 7 подборов).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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