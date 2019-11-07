Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение совета баскетбольной Единой лиги ВТБ по возможности замены травмированного легионера. Теперь каждый клуб может иметь не более восьми легионеров в заявке, но имеет возможность произвести замену в случае травмы.

— Хочу искренне поблагодарить всех коллег, принявших участие в голосовании по исключению травмированного игрока. Важно, что лига поступила четко по процедуре, предусмотренной уставом, — цитирует Ватутина ТАСС. — Подчеркну, что в данной ситуации наш клуб, инициировав внесение поправки в регламент, прежде всего выступал на стороне здравого смысла. Инцидент с Уиллом Клайберном стал лишь наглядной иллюстрацией того, что жизнь подсказывает нам пути для преодоления трудностей

Принятая поправка дает клубам больше гибкости при решении проблем, связанных с тяжелыми травмами, защищает права игроков и не ущемляет ничьих интересов. Положительное решение совета — это не победа ЦСКА, а победа здравого смысла. Призываю коллег и в дальнейшем активно участвовать в совершенствовании нашего соревнования.

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