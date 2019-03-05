Алексей Швед: "Химки" победили ЦСКА за счет жесткой игры в защите"

Защитник "Химок" Алексей Швед после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (73:72 OT) отметил, что подмосковная команда удачно сыграла в защите. Сам игрок установил личный рекорд результативности, набрав 37 очков.

- Мы жестко играли в защите, помогали друг другу - за счет этого и победили, - приводят "Известия" слова Шведа. - Колоссальную поддержку нам оказали и болельщики. Без них мы бы не победили ЦСКА. Они не оставляют нас в трудные минуты, и хочется поблагодарить их за это. Конечно, я потратил много сил, и сейчас надо просто отдохнуть. А уже во вторник мы начнем готовиться к важной игре с "Басконией".