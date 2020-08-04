«Зенит» решил отказаться от фарм-команды в Суперлиге-2

«Зенит» принял решение временно отказаться от фарм-команды и не заявляться в Суперлигу-2, сообщается на официальном сайте клуба.

— Наша задача не просто восстановить через год фарм-команду, главное — за этот сезон подготовить ее костяк усилиями нашей Академии баскетбола, — приводит слова гендиректора Александра Церковного сайт клуба. — Для этого в системе «Зенита» уже есть ряд игроков, которые готовы и должны стать ближайшим резервом основной команды. Начиная с предсезонной подготовки, тренерским штабом под руководством Хави Паскуаля будут привлекаться к основе на порядок больше молодежи, чем было в предыдущие годы. И это не следствие какого-то кризиса, а результат работы молодежного проекта.

«Зенит-2», выступавший во втором дивизионе чемпионата России, в минувшем сезоне занял 8-е место, одержав 19 побед в 36 встречах.