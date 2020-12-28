«Восток-65» победил «Купол-Родники» и вышел в финал Кубка России
28 декабря 2020, 14:58
«Восток-65» в матче полуфинала Кубка России победил «Купол-Родники» во втором овертайме со счетом 101:86.
«Восток-65» вышел в финал, в котором сыграет с «Темп-СУМЗ-УГМК».
«Купол-Родники» сыграет за третье место против «Самары».
Кубок России
Мужчины
1/2 финала
«Восток-65» (Россия) — «Купол-Родники» (Россия) — 101:86 2ОТ (13:13, 13:11,
21:20, 25:18, 14:14, 15:10)
28 декабря. Южно-Сахалинск. «УСК Восток».
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