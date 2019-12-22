УГМК уступил курскому «Динамо» в финале женского Кубка России
22 декабря 2019, 17:58
Баскетболистки екатеринбургского клуба УГМК встретились в финальном матче женского Кубка России с «Динамо» из Курска. Ведя в счете первую половину матча, они в итоге проиграли своим принципиальным соперницам — 71:84.
Эти две команды являются лидерами по количеству выигранных трофеев в этом турнире — у «Динамо» их три, у УГМК — уже девять, в том числе и в прошлом сезоне.
Баскетбол
Кубок России. Женщины
Финал
«Динамо К» (Россия) — УГМК (Россия) — 84:71 (18:25, 20:18, 21:15, 25:13)
22 декабря.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...