Тимофей Мозгов: "Сегодня ты на вершине, завтра тебя хейтят"

Чемпион НБА, центровой "Химок" Тимофей Мозгов рассказал о своем отношении к критике. Последним его клубом был "Орландо".

– Сегодня ты на вершине, завтра тебя хейтят – это современный спорт, – цитируют Мозгова "Известия". – Я спокойно к этому отношусь и делю болельщиков на две категории: настоящие фанаты и "фанаты" в кавычках. Первые поддерживают свой любимый клуб, любимого игрока в самые сложные и тяжелые моменты. Таких людей единицы. Вторая категория – у тебя все хорошо, мы за тебя болеем, все плохо – мы не с тобой.

Секрет успеха в постоянной работе над собой? Рецепта нет. В России так точно. Если ты родился в США, тренируешься, проходишь все ступени, начиная со школы и заканчивая университетом, попадаешь в зону действия радара скаутов, то тебе гораздо проще оказаться в NBA. По крайней мере есть четкая система, путь, который можно пройти. В моем же случае, я приехал туда 10 лет назад, уже достаточно взрослым. С одной стороны, я много работал над собой, тренировался. С другой, мне повезло. Без везения сейчас, наверное, не обойтись ни в одной отрасли, будь ты политик, бизнесмен или спортсмен.