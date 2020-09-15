Главный тренер сборной России Сергей Базаревич высоко оценил назначение Сергея Панова на пост генерального менеджера национальной команды.

— Я думаю, что его назначение — большой плюс для сборной, — цитируют Базаревича «Известия». — Сергей — авторитетный, энергичный человек, который способен качественно нам помочь. Поможет ли он нам собрать оптимальный состав на предолимпийскую квалификацию? Мы и так всегда собираем самый сильный состав из тех, кто нам доступен.

Ближайшие матчи сборной России намечены на конец осени этого года: 27 ноября сборная России сыграет в гостях с Эстонией, а 30-го — дома с Италией в рамках квалификации Евробаскета-2022.