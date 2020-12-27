«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» вышел в финал Кубка России по баскетболу

В ответном матче полуфинала Кубка России по баскетболу среди мужчин «Самара» и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» сыграли вничью (81:81). В первом полуфинале клуб из Ревды победил 88:87 и по сумме двух игр вышел в финал.

Второй финалист определится в паре «Восток-65» — «Купол-Родники».

Кубок России. Мужчины

1/2 финала

«Самара» — «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 81:81 (21:14, 19:18, 19:31, 22:18)

27 декабря. Самара. «МТЛ Арена».