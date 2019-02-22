Никита Михайловский: "Когда выхожу на паркет — становлюсь максимально хладнокровным"

Защитник "Автодора" и сборной России​ Никита Михайловский в интервью "Известиям" рассказал, что у него нет страха большой аудитории. Также он считает, что звездная болезнь ему не грозит.

– У вас нет звездной болезни?

– Нет. Мне приятно, что меня с кем-то сравнивают, говорят обо мне, но меня это не отвлекает. Я много работаю для того, чтобы стать тем, кем хочу.

– Вы не стесняетесь играть при большой аудитории?

– Чем больше болельщиков, тем лучше. Совсем другие эмоции, адреналин.

– Бывает, что лишнее волнение мешает вам играть?

– Такого ни разу не было. Я волнуюсь только, когда сижу на скамейке запасных. Когда выхожу на паркет – становлюсь максимально хладнокровным.