Никита Михайловский: "Когда выхожу на паркет — становлюсь максимально хладнокровным"

Защитник "Автодора" и сборной России Никита Михайловский в интервью "Известиям" рассказал, что у него нет страха большой аудитории. Также он считает, что звездная болезнь ему не грозит.
– У вас нет звездной болезни?
– Нет. Мне приятно, что меня с кем-то сравнивают, говорят обо мне, но меня это не отвлекает. Я много работаю для того, чтобы стать тем, кем хочу.
– Вы не стесняетесь играть при большой аудитории?
– Чем больше болельщиков, тем лучше. Совсем другие эмоции, адреналин.
– Бывает, что лишнее волнение мешает вам играть?
– Такого ни разу не было. Я волнуюсь только, когда сижу на скамейке запасных. Когда выхожу на паркет – становлюсь максимально хладнокровным.
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