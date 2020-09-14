Кириленко назвал главную проблему российского баскетбола

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о главной проблеме российского баскетбола.

— Недостаток стимулов для работы детским тренером, — приводит слова Кириленко «Петербургский дневник». — Маленькие зарплаты, которые чаще всего зависят от результата и не позволяют уделять большое время воспитанию новых талантов.

Спортивные школы в России, как правило, содержатся государством и соответственно, отчитываются перед ним же. Тот, кто не показывает результата сегодня, рискует завтра недополучить финансирование. Поэтому тренер скорее будет использовать проверенную пятерку и нескольких запасных, чем задействовать как можно больше игроков, давая всем одинаковую возможность развиваться. Это глобальная проблема всего российского спорта, а не только баскетбола.