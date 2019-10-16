Домани приговорили к шести годам колонии за хищение 44 миллионов рублей

Чертановский районный суд столицы приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани по обвинению в мошенничестве на 44 миллиона рублей, сообщает агентство «Москва». В ходе прений сторон представитель гособвинения просил суд приговорить Домани к трем годам шести месяцам лишения свободы.

Бывшему баскетболисту было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, Домани и его сообщники — экс-президент РФБ Юлия Аникеева и бывший главный бухгалтер Михаил Кочарян — похитили у организации почти 44 миллиона рублей.

Судом установлено, что с февраля 2014 года по август 2015-го сообщники осуществляли контроль за четырьмя индивидуальными предпринимателями, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели. С этими ИП заключались фиктивные гражданско-правовые договоры о выполнении работ по организации фуршетов, банкетов и иных торжеств, после чего на соответствующие банковские счета переводились денежные средства, которые обналичивались и распределялись между сообщниками. Данная преступная схема была выявлена в декабре 2015-го вновь избранным руководством РФБ в результате проведения аудиторской проверки, после чего новый президент организации обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Находившийся в международном розыске Домани был задержан, в октябре 2018 года экстрадирован в Россию и заключен под стражу.

В октябре 2017 года Чертановский суд приговорил Аникееву к четырем годам шести месяцам колонии общего режима, признав ее виновной в двух эпизодах мошенничества. На оглашение приговора женщина не пришла, после чего ее объявили в розыск. Дело в отношении скончавшегося на момент приговора после продолжительной болезни Кочаряна было прекращено.