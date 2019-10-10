Андрей Кириленко: «Новый тренер женской сборной получил в помощники людей, которые видели предыдущие ошибки»

Глава РФБ Андрей Кириленко рассказал, как проходили выборы нового главного тренера женской сборной России. Голоса членов исполкома практически поровну разделились между Александром Ковалевым и двумя другими кандидатами — Элен Шакировой и Дмитрием Донсковым.

— Это был очень сложный выбор, — цитируют «Известия» Кириленко. — Голоса членов исполкома разделились. Было три абсолютно равных кандидата, каждый со своими плюсами. Понятно, что, выбрав одного из них, мы отказывали двум другим и с моральной точки зрения это было непросто. В такой ситуации нам всем надо оказать максимальную поддержку Александру Ковалеву. При этом выделю два положительных момента. Во-первых, хорошо, что у нас есть выбор и мы не выбираем тренера сборной на безальтернативной основе. Во-вторых, важно давать шанс специалистам, которые успешно поработали в молодежных сборных.

Мне кажется, что победил тренерский, именно тренерский, штаб Ковалева. Все-таки Александр Васин работал главным тренером сборной, Дмитрий Шумихин был ассистентом Олафа Ланге. Таким образом, новый тренер получил в помощники людей, которые видели предыдущие ошибки, и это большой плюс. Надеюсь, что это поможет Александру не допускать их в будущем и команда сделает еще один шаг наверх.