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Алексей Швед набрал 5000 очков за «Химки»

12:23
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Защитник Алексей Швед набрал 5000 очков за «Химки», сообщает пресс-служба клуба.

31-летнему Шведу удалось пробить планку в 5000 очков за 249 игр в составе подмосковной команды. После матча 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса» (85:96) на счету Шведа 5010 очков за «Химки».

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