Алексей Швед набрал 5000 очков за «Химки»
12:23
Защитник Алексей Швед набрал 5000 очков за «Химки», сообщает пресс-служба клуба.
.@Shved23 набирает 5000 очков за «Химки» / Alexey Shved reaches 5k points scored for Khimki in @VTBUL, @EuroLeague, @EuroCup and @russiabasket! pic.twitter.com/ktGZJ800gr— BC Khimki (@Khimkibasket) March 4, 2020
31-летнему Шведу удалось пробить планку в 5000 очков за 249 игр в составе подмосковной команды. После матча 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса» (85:96) на счету Шведа 5010 очков за «Химки».