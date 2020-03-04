Защитник Алексей Швед набрал 5000 очков за «Химки», сообщает пресс-служба клуба.

31-летнему Шведу удалось пробить планку в 5000 очков за 249 игр в составе подмосковной команды. После матча 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса» (85:96) на счету Шведа 5010 очков за «Химки».