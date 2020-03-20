Умер бывший генсек ФИБА Станкович

Бывший генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Борислав Станкович умер на 95-м году жизни, сообщает официальный сайт организации. Станкович возглавлял ФИБА с 1976 по 2002 год.

— От имени баскетбольной семьи Евролиги позвольте мне выразить соболезнования близким и многочисленным друзьям покойного Станковича, одного из пионеров европейского баскетбола, — сказал президент Евролиги Жорди Бертомеу. — Он всю жизнь посвятил баскетболу, был примером для всех, а след, оставленный им, никогда не будет забыт.